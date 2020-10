Veja as vantagens e como baixar o aplicativo e-Título

Aplicativo está disponível para aparelhos IOS e Android Divulgação

O e-Título é um aplicativo móvel para obtenção da via digital do título de eleitor. Através dele o usuário tem acesso rápido e fácil às informações do eleitor cadastradas na Justiça Eleitoral. O app apresenta dados como: zona eleitoral, situação cadastral, além da certidão de quitação eleitoral e da certidão de crimes eleitorais.

Em 2020, ficou mais fácil acessar o aplicativo: agora é possível entrar com o número do CPF, sem precisar lembrar do seu número do título de eleitor. Outra novidade, é que o app se tornou acessível para pessoas com deficiência visual. Além disso, agora os eleitores podem se cadastrem como mesários voluntários através da plataforma.

O e-Título pode ser baixado em smartphones ou tablets, nas plataformas iOS (Apple) ou Android (Samsung e outras marcas). Após baixá-lo, basta inserir os dados pessoais seguindo as instruções apresentadas na tela.

Para o eleitor que ainda não fez o cadastro biométrico, é necessário apresentar um documento oficial com foto sempre que for utilizar o título digital.