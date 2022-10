Veja oportunidades de trabalho em tecnologia e finanças, com salários superiores a R$ 10 mil Digitalização das empresas e recuperação da economia aumentam a demanda por profissionais que estão em falta no mercado Veja oportunidades de trabalho em tecnologia e finanças, com salários superiores a R$ 10 mil

Profissionais de tecnologia chegam a ganhar mais de R$ 10 mil

Comprar pelo site de uma loja, pagar via Pix, pedir uma refeição por delivery, locomover-se com um carro de aplicativo. Já parou para pensar quantas são as atividades do dia que dependem da tecnologia? Só é possível fazer tudo isso pelo computador ou via smartphone graças ao investimento das empresas na digitalização de seus negócios, o que envolve novas áreas de atuação: desenvolvimento e gestão de sistemas, arquitetura e ciência de dados, segurança da informação, setores que não param de crescer e empregam cada vez mais gente.

Prova disso é o número de vagas de emprego abertas para profissionais de tecnologia, que supera a quantidade de recursos humanos disponível. Isso eleva os salários oferecidos, já que as empresas disputam pessoal. Segundo o site americano Glassdoor, em que os próprios funcionários das empresas informam, anonimamente, os salários que recebem, um desenvolvedor full stack jr., ainda sem experiência, recebe, no Brasil, R$ 1.817 por mês. Já o trabalhador de nível sênior ganha, em média, R$ 9.435. Entretanto, existem companhias que chegam a pagar mais de R$ 26.500 mensais para ter os melhores profissionais.

Para se ter uma ideia da demanda por pessoal especializado, o Mercado Livre está com mais de 700 vagas abertas para as áreas de tecnologia, logística e serviços financeiros, principalmente nas regiões Sudeste e Sul do país, para trabalhar nos formatos flexível e presencial. Também há posições no banco digital Mercado Pago.

Uma das funções com mais oportunidades na empresa é líder de equipe. Há vagas na Grande São Paulo e no interior do estado, no Rio de Janeiro e no interior de Minas Gerais, entre outras localidades, além de postos preferenciais para mulheres e para profissionais com deficiência. Há, ainda, empregos para supervisor de inventário de logística reversa, analista de treinamento em transportes, supervisor de performance dos fornecedores e analista pleno de fluxo de operações.

Para alguns cargos, como o de supervisor de pagamentos para marketing, é exigido nível avançado ou fluência em espanhol, experiência anterior com pagamentos e gestão de fornecedores. Já para analista sênior de growth e ciclo de vida, além do domínio do espanhol, é preciso ter concluído curso superior em engenharia, administração de empresas, marketing ou alguma outra carreira relacionada.

No setor de tecnologia, a vaga de data csientist também requer formação superior completa, de preferência em estatística, matemática, engenharia, física ou áreas afins. A companhia deseja que os candidatos tenham experiência no desenvolvimento e na avaliação de modelos de machine learning, que tenham trabalhado com stack tecnológico em Python, Scikit-learn, NumPy, Pandas, e dominem a linguagem SQL.

Informações sobre as vagas, requisitos e atividades podem ser encontradas na página de carreiras do Mercado Livre.

A empresa Incognia, especializada em identidade digital, autenticação sem fricção e localização para prevenção à fraude mobile, tem cinco vagas para profissionais de tecnologia e negócios, para atuação no modelo de trabalho híbrido. Alguns dos profissionais procurados são desenvolvedor backend pleno, desenvolvedor fullstack sênior, engenheiro de dados sênior e analista de marketing de performance.

Para a vaga de desenvolvedor fullstack sênior, com sede em Recife (PE), mas com atuação remota, é oferecido salário entre R$ 13 mil e R$ 16 mil por mês. As responsabilidades do cargo incluem o desenvolvimento e manutenção de aplicações web, o que envolve a arquitetura de soluções de front e back-end (Ruby on Rails, GraphQL, React, Python, Java, HTML, CSS etc), o auxílio na construção de novas funcionalidades para produtos web, de acordo com as necessidades do negócio, a integração de sistemas que já estão em uso, e a concepção e desenvolvimento de dashboards utilizados pelos clientes, em parceria com outras equipes.

Os requisitos são: formação em ciência da computação, sistemas da informação, engenharia da computação ou afins, inglês de intermediário para avançado, experiência com produto e contato com clientes. Também é preciso conhecer desenvolvimento de sistemas web (Rails), Frameworks JS (por exemplo, React), usar ferramentas de controle de versão (como Git), saber utilizar containers (Docker) e banco de dados relacionais (PostgreSQL) e ter boas noções de algoritmos e estruturas de dados.

Detalhes das outras vagas e os benefícios oferecidos estão na página de empregos da empresa.





































A startup Lalamove, que atua no setor de entregas sob demanda, tem vagas abertas no Rio de Janeiro e em São Paulo para profissionais de diversas áreas, como: executivo de vendas externas, analista de conteúdo, coordenador de growth marketing Latam, head of sales, key account executive e legal specialist. Para se candidatar, basta acessar o site de carreiras da Lalamove.

No Ceará, a Tallos, startup de tecnologia, tem sete oportunidades para profissionais das áreas de marketing e comercial, para as funções de analista de tráfego pago, analista de copywriting, designer gráfico, desenvolvedor, SDR e closer. Os interessados em participar do processo seletivo devem clicar no link da página de vagas, ver os requisitos e competências exigidos e se cadastrar. Quem for contratado poderá trabalhar em formato híbrido e terá direito a planos de saúde e odontológico (75%), vale-alimentação, vale-transporte, day off, voucher de aniversário, seguro de vida, happy hour e acesso a plataforma de aprendizagem.

No Paraná, a startup Embarca, que desenvolve soluções para mobilidade, está recrutando profissionais para quase 50 vagas nas áreas de tecnologia, recursos humanos, marketing e gestão. As contratações seguem a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), e há oportunidades também para estágio e jovem aprendiz, em diversas áreas, para atuar em regime presencial e híbrido, em Curitiba.

Das posições disponíveis, mais de 20 são na área de tecnologia, incluindo desenvolvedor full stack, desenvolvedor back-end ruby on rails, desenvolvedor front-end, desenvolvedor mobile react native, desenvolvedor mobile SR, desenvolvedor back-end SR, engenheiro de dados, scrum master, QA tester, e estagiários em TI — programação e desenvolvimento.

Também há vagas para os setores de marketing, logística e administração, como analista de conteúdo; analista de CRM — gestão de relacionamento com o cliente; analista de recursos humanos; analista de controladoria; analista de BI; key account; gestor de malha; atendimento ao cliente; designer e web analytics de marketing, entre outras.

“Estamos crescendo, ampliando investimentos e contratando mais pessoal, mesmo em meio a um cenário incerto e de demissões em massa em diversas startups. O segmento do transporte rodoviário de passageiros ainda tem muito o que investir em tecnologia e inteligência artificial, por isso estamos com essa alta demanda por profissionais do setor”, afirma o CEO da Embarca, Felipe Gulin. Para se candidatar a uma das vagas, e conhecer todas as oportunidades, os interessados devem acessar o site da startup.









































A HubLocal, que fica em Fortaleza (CE) e conecta empresas a clientes em potencial por meio da internet, está em expansão, e abre novas vagas com frequência. Uma das oportunidades desta semana é para analista de sucesso do cliente — onboarding. Para se candidatar ao cargo, é preciso ter curso superior concluído ou em andamento nas áreas de administração ou comunicação, experiência em atendimento B2B, pós-vendas ou atendimento publicitário.

Espera-se que os candidatos tenham familiaridade com o pacote de ferramentas Google Docs, Sheets, Calendar e Gmail, excelente comunicação falada e escrita, conhecimento de técnicas de rapport, bom relacionamento interpessoal, resiliência e organização com base em processos.

Outras vagas podem ser consultadas no perfil da HubLocal no LinkedIn, e as candidaturas, feitas diretamente na aba Trabalhe Conosco no site da empresa.

Quem também está em processo de contratações é a Bilheteria Digital, plataforma de venda de ingressos, sistema de acompanhamento e controle de acesso. Podem se cadastrar no site de carreiras da empresa profissionais que atuam como desenvolvedor front-end (nível sênior), técnico em eventos (para Minas Gerais), atendente de loja e operador de caixa (para Brasília) e analista comercial (para todo o Brasil). As inscrições são neste link.

A startup de saúde Dr. Cash busca UX designer de nível pleno para atuação 100% remota, e analista de cadastro jr., para trabalho híbrido, ambos cursando ensino superior em administração ou em áreas correlatas. O modelo de contratação é PJ (pessoa jurídica). As inscrições são feitas diretamente na página da empresa no LinkedIn.

Cientista de dados, engenheiro de dados e product designer são os profissionais procurados para trabalhar na Cinnecta, startup de inteligência de dados, especialista em comportamento do consumidor. Os interessados devem enviar o currículo para: jobs@cinnecta.com.

Quem também tem vagas nos departamentos financeiro e de tecnologia é o Banco BS2, que oferece 13 oportunidades de trabalho em São Paulo e em Belo Horizonte, nos modelos de contratação híbrido ou presencial. Algumas das vagas disponíveis são: analista de câmbio swift jr., analista de câmbio contábil jr., analista de prevenção à fraude sr., analista de relacionamento jr. (exclusiva para PCD), analista de telecom (Tech), desenvolvedor back-end (Tech), especialista de marketing e operador de tesouraria. Para se candidatar, basta se inscrever no site do BS2.