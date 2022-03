Veja os duelos das quartas de final do Paulistão 2022 Os jogos serão: São Paulo X São Bernardo; Bragantino X Santo André; Palmeiras X Ituano; Corinthians X Guarani. Disputa começa nesta terça (22)

Veja a classificação final dos grupos e os confrontos nas quartas de final do Paulistão 2022 Arte/R7

São Paulo X São Bernardo, Bragantino X Santo André, Palmeiras X Ituano e Corinthians X Guarani são os jogos das quartas de final do Paulistão 2022. A Federação Paulista de Futebol confirmou as datas e os horários das partidas, que vão ocorrer entre terça (22) e quinta-feira (24). Todas as partidas são em jogo único, e, em caso de empate, o duelo será decidido nos pênaltis.

São Paulo X São Bernardo

Data: terça-feira (22), às 20h30

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo

Bragantino X Santo André

Data: quarta-feira (23), às 19h

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista

Palmeiras X Ituano

Data: quarta-feira (23), às 21h35 (com Record TV e R7)

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Corinthians X Guarani

Data: quinta-feira (24), às 19h

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

O São Paulo vai inaugurar o mata-mata do Paulistão contra o São Bernardo, na terça-feira (22), às 20h30, no Morumbi.

Na quarta-feira (23), às 19h, o Red Bull Bragantino vai receber o Santo André no Estádio Nabi Abi Chedid.

Ainda na quarta-feira (23), às 21h35, o Palmeiras, dono da melhor campanha do Paulistão, vai receber o Ituano, com transmissão da Record TV, R7 e Playplus.

Por fim, na quinta-feira (24), às 19h, o Corinthians vai jogar na Neo Química Arena contra o Guarani.

Nas semifinais, os confrontos serão definidos pela soma de pontos de todas as fases anteriores. O dono da melhor campanha joga contra o quarto. O segundo melhor encara o terceiro.