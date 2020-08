Veja quem faz parte da comitiva brasileira em missão ao Líbano

Temer vai chefiar missão ao Líbano Cesar Itiberê/PR – 21.12.2018

A comitiva brasileira em missão ao Líbano será composta por 13 integrantes, dentre eles o ex-presidente Michel Temer e o presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), Paulo Skaf.

Conheça os membros da comitiva:

• Michel Temer, ex-presidente da República;

• Nelsinho Trad (PSD-MS), senador;

• Luiz Osvaldo Pastore (MDB-ES), senador;

• Flávio Augusto Viana Rocha, secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;

• Kenneth Félix Haczynski da Nóbrega, secretário de Negociações Bilaterais no Oriente Médio, Europa e África do Ministério das Relações Exteriores;

• Carlos Augusto Fecury Sydrião Ferreira, representante do Exército Brasileiro;

• Paulo Antônio Skaf, presidente da Fiesp e de ascendência libanesa;

• Elson Mouco Junior, publicitário do MDB e ex-assessor de Temer;

• Michael Pereira Flores;

• Ronaldo da Silva Fernandes;

• Luciano Ferreira da Sousa;

• Sebastião Ruiz Silveira Junior, e

• Marcelo Ribeiro Haddad.

Temer precisou pedir autorização para a 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, já que é réu em duas ações. A Justiça aceitou o pedido do ex-presidente, autorizando a viagem dos dias 12 a 15 de agosto.

Missão ao Líbano

A missão foi anunciada no domingo (9) por e levará respiradores mecânicos e máscaras de proteção facial.

Os itens de combate à pandemia de covid-19 estão entre as necessidades do país neste momento de crise que se segue à explosão na região portuária de Beirute, que deixou mais de 200 mortos.

Estão envolvidos na operação o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Saúde e a Presidência da República. O Ministério da Defesa fará o apoio logístico.

O avião deve decolar do aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo na manhã de quarta (12).

O presidente Jair Bolsonaro irá a São Paulo na quarta-feira (12) para acompanhar, pela manhã, a partida da comitiva brasileira em missão ao Líbano, na Base Aérea da capital paulista.