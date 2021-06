Veja quem pode se vacinar contra covid-19 em 9 capitais neste sábado

A- A+

Em Manaus, pessoas com 37 anos ou mais são vacinadas Alex Pazuello/Prefeitura de Manaus

A vacinação contra covid-19 segue neste sábado (19), inclusive com o início da imunização de novos grupos em capitais do país. Na cidade de São Paulo, por exemplo, pessoas 50 e 51 anos já poderão receber a primeira dose da vacina.

No Brasil, mais de 62 milhões de pessoas já foram vacinadas contra a covid-19 com a primeira dose. Dessas, mais de 24 milhões também retornaram para receber a segunda dose da imunização.

Veja, abaixo, o cronograma de vacinação deste sábado em 9 capitais brasileiras.

São Paulo

A capital paulista começa, neste sábado, a vacinar pessoas com 50 e 51 anos de idade contra a covid-19. Segundo a prefeitura, o próximo grupo a começar ser imunizado é o de pessoas com 48 e 49 anos, a partir da próxima quarta-feira (23).

A estimativa da prefeitura paulistana é que até o dia 15 de setembro toda população adulta de São Paulo já esteja imunizada.

Rio de Janeiro

No sábado, o Rio inicia a vacinação de pessoas com 50 anos ou mais. A prefeitura também faz uma espécie de repescagem para pessoas com deficiência a partir de 18 anos, e trabalhadores da saúde, que ainda não foram vacinados contra a covid-19.

Para receber a primeira dose do imunizante, é necessário levar documento de identificação original com foto, número do CPF e, se possível, a carteira de vacinação. Já para quem recebe a segunda dose, é importante levar o comprovante da primeira aplicação.

Salvador

O cronograma de vacinação na capital baiana prevê a imunização de pessoas que precisam da 2ª dose de Oxford ou CoronaVac com data programada entre 14 e 24 de junho, e continua a imunização de pessoas com 49 anos ou mais iniciada na sexta-feira (18).

Os pontos de vacinação por demanda aberta para antecipação da 2ª dose da vacina de Oxford funcionarão das 8h às 16h. Os locais para administração da dose complementar da CoronaVac também funcionarão das 8h às 16h. Todos os pontos de imunização entre drives e postos fixos funcionarão exclusivamente para fechamento do esquema vacinal.

Fortaleza

Na capital cearense, segue acontecendo neste final de semana o Arraiá da Vacinação contra a covid-19, com aplicação de vacina de 9h às 23h no público agendado.

A cidade vai atender uma idade por dia, começando para quem tem 60 anos (na última quinta-feira), e imunizando de forma escalonada até chegar às pessoas com 51 anos, previsto para o dia 28 de junho.

Manaus

A capital do Amazonas continua, neste sábado, a vacinação contra covid-19 para pessoas com 37 anos ou mais. A estimativa da Secretaria Municipal de Saúde é atender com a primeira dose do imunizante 49,3 mil pessoas dessas duas faixas, sendo 23,6 mil de 39 anos e 25,7 mil de 38 anos.

Segundo a Prefeitura de Manaus, a previsão é bater a marca de 1 milhão de doses aplicadas na capital do Amazonas ainda neste sábado.

Curitiba

A capital paranaense deve seguir, neste sábado, a vacinação de trabalhadores da limpeza pública e de professores e trabalhadores do ensino básico e do ensino superior para a faixa de 25 anos ou mais.

Também continuam a ser atendidos com a primeira dose gestantes e puérperas, pessoas com comorbidades, pessoas com 53 anos completos ou mais, pessoas com deficiência e trabalhadores das forças de segurança e salvamento.

Goiânia

Goiânia segue vacinando a população em geral a partir de 52 anos e grupos prioritários. Também foi retomada, na última quinta-feira (17), a vacinação das gestantes sem comorbidades.

Para vacinar, é necessário levar documento pessoal com foto, CPF e documentação específica de cada grupo. A lista pode ser acessada no site da Prefeitura de Goiânia, por meio da plataforma Imuniza Gyn, atualizada todos os dias às 17h.

Belém

A capital paraense dá continuidade, neste sábado, na vacinação contra covid-19 em trabalhadores da educação de intituições públicas e privadas, que atuam nos níveis médio e superior. Esse grupo começou a ser imunizado na sexta-feira.

Para receber a vacina, é necessário levar CPF, RG, Cartão do SUS e comprovante de residência de Belém. Os postos e pontos de vacinação funcionam das 9h às 17h. Ao todo, Belém já aplicou mais de 540 mil doses, segundo a prefeitura.

Porto Alegre

A capital gaúcha segue a imunização de homens e mulheres com 51 anos ou mais sem comorbidades e profissionais da rede de ensino municipal, comunitária, estadual ou privada, bem como de ensino superior ou profissionalizante, podem receber a primeira dose da vacina contra covid-19 na capital gaúcha.

Além destes grupos, pessoas com mais de 18 anos com comorbidades e deficiências permanentes também podem ser imunizadas. Diferente de outras capitais, em Porto Alegre não é necessário fazer um pré-agendamento.