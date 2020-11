Veja 'ranking' de eleitos prefeito ou em 2º turno por percentual

Bruno Reis (Salvador), Alexandre Kalil (Belo Horizonte) e Rafael Greca (Curitiba) foram eleitos com maior percentual nas capitais Divulgação

Bruno Reis (DEM) foi o candidato a prefeito das capitais do Brasil que obteve o maior percentual de votos na eleição do último domingo (15), segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) compilados pelo R7/Record TV. Reis venceu a disputa pela prefeitura de Salvador com 64,20% dos votos válidos. Alexandre Kalil (PSD), foi reeleito prefeito de Belo Horizonte com 63,36%. Rafael Greca (DEM) foi o terceiro vencedor nas capitais com maior percentual, 59,75%.

Ao todo, sete capitais tiveram a definição da eleição para prefeito no primeiro turno. Além de Reis, Kalil e Greca, foram já estão eleitos no primeiro turno Marquinhos Trad (PSD), em Campo Grande (MS); Álvaro Costa Dias (PSDB), em Natal (RN); Gean Loureiro (DEM), em Florianópolis (SC); além de Cinthia Ribeiro (PSDB), em Palmas (TO), cidade que pelo número de eleitores não teria segundo turno.

Outras 18 capitais terão disputa no segundo turno no próximo dia 29.

Veja abaixo o percentual dos candidatos eleitos ou que estão na disputa do segundo turno nas capitais brasileiras:

Candidatos a prefeito eleitos ou em 2º turno

64,20% - Bruno Reis (DEM) - Salvador/BA - Eleito

63,36% - Alexandre Kalil (PSD) - Belo Horizonte/MG - Reeleito

59,75% - Rafael Greca (DEM) - Curitiba/PR - Reeleito

59,46% - Marquinhos Trad (PSD) - Campo Grande/MS - Reeleito

56,58% - Álvaro Costa Dias (PSDB) - Natal/RN - Eleito

53,46% - Gean Loureiro (DEM) - Florianópolis/SC - Reeleito

49,66% - Arthur Henrique (MDB) - Boa Vista/RR - 2º turno

49,58% - Tião Bocalom (PP) - Rio Branco/AC - 2º turno

45,57% - Edvaldo Nogueira (PDT) - Aracaju/ES - 2º turno

37,81% - Eduardo Braide (Podemos) - São Luís/MA - 2º turno

37,16% - Maguito Vilela (MDB) - Goiânia/GO - 2º turno

37,02% - Eduardo Paes (DEM) - Rio de Janeiro/RJ - 2º turno

36,24% - Cinthia Ribeiro (PSDB) - Palmas/TO - Reeleita

35,73% - Sarto (PDT) - Fortaleza/CE - 2º turno

34,54% - Dr. Pessoa (MDB) - Teresina/PI - 2º turno

34,28% - Edmilson Rodrigues (PSOL) - Belém/PA - 2º turno

34,01% - Hildon Chaves (PSDB) - Porto Velho/RO - 2º turno

33,72% - Abílio Junior (Podemos) - Cuiabá/MT - 2º turno

33,32% - Capitão Wagner (PROS) - Fortaleza/CE - 2º turno

32,86% - Bruno Covas (PSDB) - São Paulo/SP - 2º turno

31,02% - Sebastião Melo (MDB) - Porto Alegre/RS - 2º turno

30,97% - Delegado Pazolini (Republicanos) - Vitória/ES - 2º turno

30,64% - Emanuel Pinheiro (MDB) - Cuiabá/MT - 2º turno

29,17% - João Campos (PSB) - Recife/PE - 2º turno

29,01% - Manuela D'Ávila (PCdoB) - Porto Alegre/RS - 2º turno

28,87% - Alfredo Gaspar de Mendonça (MDB) - Maceió/AL - 2º turno

28,56% - JHC João Henrique Caldas (PSB) - Maceió/AL - 2º turno

27,95% - Marília Arraes (PT) - Recife/PE - 2º turno

26,71% - Kleber Montezuma (PSDB) - Teresina/PE - 2º turno

25,44% - Vanderlan Cardoso (PSD) - Goiânia/GO - 2º turno

23,91% - Amazonino Mendes (Podemos) - Manaus/AM - 2º turno

23,10% - Delegado Federal Eguchi (Patriota) - Belém/PA - 2º turno

22,68% - Socorro Neri (PSB) - Rio Branco/AC - 2º turno

22,36% - David Almeida (Avante) - Manaus/AM - 2º turno

22,15% - Duarte Junior (Republicanos) - São Luís/MA - 2º turno

21,90% - Marcelo Crivella (Republicanos) - Rio de Janeiro/RJ - 2º turno

21,83% - João Coser (PT) - Vitória/ES - 2º turno

21,31% - Delegada Danielle (Cidadania) - Aracaju/SE - 2º turno

20,72% - Cicero Lucena (PP) - João Pessoa/PB - 2º turno

20,25% - Guilherme Boulos (PSOL) - São Paulo/SP - 2º turno

16,61% - Nilvan Ferreira (MDB) - João Pessoa/PB - 2º turno

14,32% - Cristiane Lopes (PP) - Porto Velho/RO - 2º turno

10,60% - Ottaci (Solidariedade) - Boa Vista/RR - 2º turno