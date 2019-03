Velório de neto de Lula tem militantes e família incomodada

Fabiola Perez, do R7, com Estadão Conteúdo

Militantes se reuniram em velório do neto de Lula Fabiola Perez/R7

O sigilo imposto pela Justiça para transportar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de Curitiba, onde cumpre pena por corrupção e lavagem de dinheiro, e São Paulo, para acompanhar o velório do neto Arthur Araújo Lula da Silva, de 7 anos, deu resultados parciais.

O movimento em frente ao cemitério, em São Bernardo do Campo, onde ocorre o velório do menino, começou calmo na manhã do sábado (2), mas se intensificou depois das 10h, quando cerca de 100 apoiadores passaram a aguardar o ex-presidente — que chegou pouco depois das 11h.

Dentro do cemitério, Lula foi recebido com aplausos pelos militantes. Muitos estavam comovidos, expressando sua vontade de "dar um abraço" no petista. Alguns entoaram gritos de "Lula Livre!".

Esquema especial

A Polícia Militar de São Paulo fez um esquema especial de segurança antes da chegada do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao velório do neto Arthur. Ao todo, seis PMs armados estão na capela onde o corpo do menino está sendo velado. Além disso, mais de dez viaturas estão no entorno do local e uma barreira feita na entrada do cemitério causou incômodo à família de Lula.

O deputado estadual Emídio de Souza e Paulo Okamotto, presidente do Instituto Lula, conversaram com o comando da Polícia Militar no local pedindo que os agentes sejam menos ostensivos e reclamando de exageros na operação.

Inicialmente, o comandante da PM afirmou que o combinado seria a entrada apenas de familiares e amigos da família, mas depois o cemitério autorizou o ingresso de militantes e apoiadores de Lula, sob a condição de não haver manifestação no espaço.

Ex-presidente Lula foi levado de Curitiba a SP em avião do governo do Paraná Valquir Aureliano/Photopress/Estadão Conteúdo – 02.03.2019

Transporte até o cemitério

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou a superintendência da Polícia Federal em Curitiba por volta das 7h deste sábado (2) rumo a São Bernardo, onde participa do funeral de seu neto Arthur Araújo Lula da Silva, de 7 anos, vítima de meningite meningocócica.

Segundo advogados petistas, Lula deixou a sede da PF em Curitiba onde cumpre pena, em um helicóptero da Polícia Civil do Paraná. Pouco depois ele embarcou no avião oficial do governo do Paraná no aeroporto Bacacheri, de onde seguiria para Congonhas, em São Paulo. De lá, Lula embarcou em outro helicóptero da PF em direção a São Bernardo.

A aeronave pousou em um heliponto da Volkswagen do Brasil, no km 23,5 da Rodovia Anchieta, de onde o petista foi levado de carro até o velório.

Velório e cremação

A cremação de Arthur está marcada para 12h no cemitério Parque da Colina, onde também foi cremada a avó do garoto, Marisa Letícia, morta em 2017.

Durante a noite de sexta-feira (1º) e a madrugada deste sábado, parentes, amigos da família e aliados de Lula estiveram no local para prestar solidariedade à família.

O clima no velório era de profunda tristeza. Sandro, filho caçula de Lula e pai de Arthur, chorava em uma cadeira ao lado do caixão branco do garoto, sob o qual foram postos um par de chuteiras e uma bola de futebol.