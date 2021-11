Velório é liberado para público, e fãs se despedem de Marília Mendonça

A- A+

Muita emoção na despedida de Marília Mendonça J. Lee/ Brazil News

Os fãs que aguardavam ansiosos na fila do lado de fora do ginásio Goiânia Arena, em Goiânia (GO), começaram a entrar no velório para fazer sua última homenagem à cantora Marília Mendonça e ao seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho.

A previsão é que o velório se encerre às 16 horas, quando os corpos seguirão em cortejo pela cidade, em um caminhão do Corpo de Bombeiros, até o cemitério Parque Memorial para o sepultamento, também com acesso restrito.

Veja a cobertura do adeus a Marília Mendonça:

Ônibus das duplas sertanejas Henrique e Juliano, João Neto e Frederico e Maiara e Maraisa e de Felipe Araújo, irmão de Cristiano Araújo, já chegaram ao local para ajudar na organização do velório — as imagens foram exibidas pelo Fala Brasil, jornalístico da Record TV.

A expectativa é que 100 mil fãs passem pelo local para se despedir da artista. Filas começaram a ser formadas logo cedo. Algumas pessoas chegaram à noite para guardar lugar para prestar sua última homenagem a Marília Mendonça.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), decretou luto oficial no estado. No aeroporto, a bandeira do estado foi hasteada em meio mastro, também sinalizando o luto pela morte da cantora.

O corpo do produtor Henrique Ribeiro, que inicialmente seguiria para o mesmo local, será levado para a Bahia, estado onde ele nasceu, para ser velado e sepultado.

Fãs de Marília Mendonça aguardam chegada do corpo dela para velório









































Fãs de Marília Mendonça já estão começando a chegar ao ginásio Goiânia Arena, em Goiás, local onde será velado o corpo da artista. A sertaneja morreu nesta sexta-feira (5), após um trágico acidente de avião, que caiu em uma cachoeira na serra da cidade de Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais

Além de Marília, estavam na aeronave seu tio Abicieli Silveira Dias, o produtor Henrique Ribeiro, o piloto Geraldo Martins de Medeiros e o copiloto Tarciso Pessoa Viana BECKER/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Os fãs da artista estão do lado de fora do ginásio e aguardam a chegada do corpo dela BECKER/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Em poucos instantes, uma longa fila se formou na porta do local BECKER/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Admiradores de Marília querem prestar as últimas homenagens e dar o último adeus à artista BECKER/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O clima é de tristeza e comoção nos arredores do ginásio Goiânia Arena BECKER/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Alguns fãs chegaram a cantar trechos dos grandes sucessos de Marília BECKER/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Uma admiradora levou flores e também o primeiro CD lançado pela cantora, em 2016 BECKER/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Os corpos de Marília e de seu tio Abicieli Silveira Dias serão velados juntos em uma cerimônia que começará às 13h Cristiano Borges / AgNews

O adeus à sertaneja será aberto ao público e há a expectativa de que mais de 100 mil pessoas passem pelo local Cristiano Borges / AgNews

Marília Mendonça tinha 26 anos e deixa um filho, Léo, de 1 ano Cristiano Borges / AgNews Publicidade

Ainda na manhã deste sábado, o IML (Instituto Médico-Legal) de Caratinga também liberou os corpos do piloto Geraldo Martins de Medeiros e do copiloto Tarciso Pessoa Viana.

De acordo com o delegado Ivan Sales, as autoridades aguardavam a apresentação da documentação dos dois pela empresa, dona da aeronave, para permitir a liberação.

Artista, tio e mais três pessoas morreram na sexta-feira undefined

Marília Mendonça, seu tio Abicieli Silveira Dias Filho e o produtor Henrique Ribeiro morreram nesta sexta-feira (5), após um trágico acidente de avião, que caiu em uma área perto de uma cachoeira na serra da cidade de Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais.

Além deles, o piloto Geraldo Martins de Medeiros e o copiloto Tarciso Pessoa Viana, que comandavam a aeronave, não sobreviveram.

Marília Mendonça deixou um legado na música, com grandes hits, trabalhos de destaque, prêmios e parcerias com outros reconhecidos artistas.

Não por acaso, ela era conhecida como a rainha da sofrência.

Com carreira de enorme sucesso, Marília estava no auge e deixou em aberto diversos projetos que já estavam programados e foram interrompidos por sua partida trágica, aos 26 anos.

Marília Mendonça colocou as mulheres como protagonistas do sertanejo













































Marília Mendonça, de 26 anos, morreu na tarde desta sexta-feira (5) após a queda do avião em que estava, na serra de Caratinga, em Minas Gerais. A artista, que lançou o primeiro EP em 2015, foi responsável por colocar as mulheres como protagonistas na música sertaneja. Relembre a trajetória da cantora! Reprodução/Instagram

A artista nasceu em 22 de julho de 1995, em Cristianópolis, Goiás, e deu os primeiros passos na música por meio da igreja que frequentava

Com apenas 12 anos de idade, a sertaneja já se destacava como uma grande compositora

Em 2015, Marília, com apenas 20 anos, gravou o primeiro DVD, com direção musical de Eduardo Pepato. Em pouco tempo, o projeto se transformou em um fenômeno e conquistou o Brasil. À época, ela estourou com músicas como Sentimento Louco e Infiel — canção que chegou a ficar entre as mais tocadas em 2016

O segundo álbum, Realidade , foi apresentado em 2017 e chegou a ser indicado ao Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja. Dois anos depois, em 2019, ela lançou o projeto Todos os Cantos. O álbum, vale lembrar, conquistou o Grammy na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja



Com o projeto Todos os Cantos, Marília percorreu 19 cidades e lançou três EPs: Todos os Cantos Vol. 1, 2 e 3 Reprodução/Instagram

Em paralelo, em 2018, a cantora divulgou o projeto Agora É Que São Elas . O trabalho contava com quatro faixas inéditas: Estranho, Ausência, Parece Namoro e Coração Mal-Assombrado . Ao lado da dupla Maiara e Maraisa, o encontro audiovisual alcançou a marca de 1 bilhão de visualizações Reprodução/Instagram

Ao longo dos últimos anos, ela se transformou em um dos principais nomes da música brasileira. Durante a carreira, a cantora acumulou prêmios como Troféu Imprensa, Troféu Internet e Grammy Latino Roberto Filho/Brazil News

Em março de 2020, a estrela retornou ao palcos após o nascimento de Leo, o primeiro filho da cantora e fruto do relacionamento dela com Murilo Huff. À época, em entrevista coletiva, ela revelou que a decisão não havia sido fácil

No mesmo ano, junto com as cantoras e irmãs Maiara e Maraisa, Marília lançava o álbum intitulado Patroas . O projeto foi gravado como live no YouTube. No trabalho, destaque para a música Uma Vida a Mais , composição de Marília Mendonça, Maraisa, Juliano Tchula e Elcio di Carvalho, uma versão de Listen to Your Heart , da dupla de pop rock sueca Roxette

Ao longo da pandemia de Covid-19, por causa das medidas de isolamento social impostas pelas autoridades locais, a sertaneja realizou uma série de lives e invadiu as casas de todo o Brasil Reprodução/Instagram

Em outubro, Marília Mendonça e a dupla Maiara e Maraisa anunciaram o lançamento da turnê As Patroas — Tour 2022. Além disso, elas comentaram o lançamento do álbum Patroas 35%, em parceria com a Live Nation

