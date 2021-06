Venceu a coerência, diz ministro sobre Copa América no Brasil Declaração foi dada nas redes sociais por Luiz Ramos. Goiás, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal sediarão jogos

Brasil | Plínio Aguiar, do R7

A- A+

Na imagem, ministro Luiz Ramos (Casa Civil) Marcos Corrêa/PR - 02.09.2020

O ministro da Casa Civil, Luiz Ramos, afirmou nesta terça-feira (1º) que "venceu a coerência" ao comentar sobre a realiação da Copa América de 2021 no Brasil em meio à pandemia de covid-19 e a iminência de uma terceira onda de contágio.

"Confirmada a Copa América no Brasil. Venceu a coerência! O Bandeira do Brasil que sedia jogos da Libertadores, Sul-Americana, sem falar nos campeonatos estaduais e brasileiro, não poderia virar as costas para um campeonato tradicional como este", afirmou.

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou que o Brasil sediará a Copa América. O titular do Executivo informou, inclusive, que já foram escolhidos os Estados que vão receber os jogos. Goiás, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal já estão confirmados, além de um quinto outro estado não divulgado por ele porque se inscreveu com atraso.