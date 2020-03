Venda de combustíveis deve cair pela metade por coronavírus Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes prevê queda de 50% nas vendas "em uma visão otimista" combustíveis

Fecombustíveis diz que busca alternativa para o setor Ueslei Marcelino/Reuters - 7.11.2014

O presidente da Fecombustíveis (Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes), Paulo Miranda Soares, avalia que a queda de vendas do segmento será de pelo menos 50%, "em uma visão otimista", devido ao impacto na demanda provocada pela pandemia do coronavírus.

Em vídeo dirigido ao setor, Soares informa uma série de medidas solicitadas ao governo para tentar amenizar a queda de vendas, principalmente depois que vários estados decretaram quarentena e a circulação de pessoas nas ruas foi drasticamente reduzida.

Leia mais: Governo toma medidas para conter impactos na economia

Soares pediu à ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), e já foi atendido, para flexibilizar o horário de funcionamento dos postos de abastecimento. Mas afirma que quer também que a ANP proíba a abertura de postos aos domingos, "até porque ajudaria as pessoas ficarem em casa", diz na gravação.

Ao ministro da economia, Paulo Guedes, Soares solicitou a redução da taxa paga pelos postos ao Ibama e a possibilidade de decretar férias coletivas, assim como o parcelamento da multa de 40% em casos de demissão e a suspensão temporária dos contratos de trabalho, visando acionar o seguro-desemprego para os frentistas pelo período de cinco meses.

A Fecombustíveis quer também que o Banco Central reduza o tempo que demora para repassar o dinheiro das vendas feitas com cartão de crédito. "Todas essas medidas são uma preocupação com o setor e com os empregos", explica Soares.