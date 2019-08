Venda de subsidiárias da Eletrobras não será separada, diz ministro Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia, não soube dizer quando a venda será anunciada; Albuquerque participou do Enase, no Rio de Janeiro

Ministro falou durante participação no Enase Samuel Figueira/ TCU 26.02.2019

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse nesta quarta-feira (28), que as subsidiárias da Eletrobras não serão vendidas separadas, como defendem alguns agentes do setor elétrico, mas não soube precisar quando a venda será anunciada e nem quando a operação de capitalização será realizada.

"Vai passar pelo processo legislativo, não dá para saber o prazo da capitalização", afirmou em uma breve participação no Enase (Encontro Nacional do Setor Elétrico), no Rio de Janeiro.

De acordo com o ministro, o governo está demorando a anunciar a privatização da Eletrobras porque "está fazendo o melhor trabalho possível".

"Vamos ter uma corporação chamada Eletrobras, vamos vender tudo (subsidiárias) junto", disse enquanto saía do evento para ir a Niterói, participar de um evento da Marinha de passagem de Comando da Diretoria de Hidrografia e Navegação.

Durante seu discurso ao setor, Albuquerque disse estar otimista com as mudanças no setor elétrico brasileiro e anunciou que até o final desta semana lançará mais duas consultas públicas, sobre a garantia do suprimento e outra sobre lastro de energia.

