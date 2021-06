Vendas de cimento no Brasil sobem 14% em maio deste ano O volume de vendas por dia útil foi de 237,6 mil toneladas, aumento de 11,2% em relação ao mesmo período do ano passado

Os principais indutores continuam sendo as obras imobiliárias e as reformas Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

As vendas de cimento tiveram alta de 14% em maio, na comparação com dados do mesmo período do ano passado. A informação foi divulgada, nesta quarta-feira (09), pelo SNIC (Sindicato Nacional da Indústria do Cimento).

O volume de vendas por dia útil foi de 237,6 mil toneladas, aumento de 11,2% em relação a maio de 2020. “Os principais indutores continuam sendo as obras imobiliárias e as reformas residenciais e comerciais”, afirmou o sindicato.

Todavia, os cortes orçamentários do governo federal em obras de infraestrutura, além da desvalorização cambial, a inflação e o desemprego em alta, são fatores que podem pedir um pouco de cautela para o setor.

“O número de lançamentos aquém do necessário impõe cautela para o futuro, já que os estoques de obras estão diminuindo. É fundamental que haja a diversificação das fontes de demanda do cimento para a sustentabilidade da atividade”, afirmou Paulo Camillo Penna, presidente do SNIC.