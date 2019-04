Vendas de shopping sobem e têm maior alta desde 2014 Segundo Abrasce, as vendas cresceram 11,7% em fevereiro, superando as vendas de rua, que avançaram 7,6% no mesmo período

No acumulado, a alta foi de 9,1% Jaime Saldarriaga/Reuters - 18.6.2017

As vendas em shopping centers avançaram 11,7% em fevereiro, maior crescimento de vendas em shopping centers, desde o início da série histórica, em 2014, aponta o Índice Cielo de Varejo em Shopping Centers - ICVS Abrasce. O desempenho do setor também foi 35% maior do que o de lojas de rua, que subiu em 7,6% no mesmo período.

O fator calendário favoreceu o desempenho em fevereiro, já que o Carnaval ocorreu apenas em março. A região Nordeste se destaca com alta de 15,3% nas vendas, seguido do Sul, com 13,6%; Centro-Oeste, com 11,5%; Norte, com 11,3%; e Sudeste, com 10,5%.

Já no acumulado dos primeiros dois meses do ano, a alta nas vendas foi de 9,1%.

Segundo o presidente da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), Glauco Humai, o desempenho positivo aponta para um crescimento progressivo em 2019, o que fortalece a expectativa de elevar em 7% as vendas do setor neste ano.

fonte: Estadão Conteudo

