Venezuela faz exercícios militares contra suposta ameaça do Brasil

Venezuela faz os primeiros exercícios militares de 2020 contra supostas ameaças EFE/ Miguel Gutiérrez

Mais de dois milhões de militares da Força Armada Nacional Bolivariana e da Milícia realizam neste fim de semana manobras em diversos pontos da Venezuela para se prepararem, segundo o presidente Nicolás Maduro, contra planos de agressão de Estados Unidos, Colômbia e Brasil.

Em entrevista ao canal estatal VTV, o ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Padrino, afirmou que mais de 2,3 milhões de combatentes fazem exercícios militares em "todo o território" do país..

As manobras, verificadas em diversos prédios públicos e bairros de Caracas e outras regiões são chamadas de "Escudo Bolivariano 2020".

Nicolás Maduro afirmou em sua conta no Twitter que o objetivo dos exercícios é "defender a integridade territorial, a independência e a soberania nacional". Nesta semana, em entrevista, ele afirmou que o país está se preparando contra supostos planos bélicos dos presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro, e da Colômbia, Iván Duque.

No ano passado, as Forças Armadas venezuelanas realizaram três exercícios militares para tentar provar a capacidade de defessa do país. Os primeiros ocorreram entre os dias 10 e 15 de fevereiro e foram classificados por Maduro como "os exercícios militares mais importantes da Venezuela". Em julho e setembro ocorreram os outros dois treinamentos.

