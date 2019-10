Venezuela não se responsabiliza por óleo em praias do Brasil, diz estatal Em comunicado, a PDVSA disse que não havia recebido nenhum relato de clientes ou subsidiárias sobre vazamentos de petróleo perto do Brasil Óleo em praias do Brasil

Petróleo atinge praias do Nordeste brasileiro Diego Nigro/ Reuters - 27.09.2019

A companhia estatal de petróleo da Venezuela PDVSA disse nesta quinta-feira (10) que o país não é responsável pelo petróleo que atingiu praias do Nordeste do Brasil, após uma autoridade brasileira dizer na quarta-feira (9) que a mancha de óleo provavelmente está relacionada ao produto da Venezuela.

Em comunicado, a PDVSA disse que não havia recebido nenhum relato de clientes ou subsidiárias sobre vazamentos de petróleo perto do Brasil.

"Consideramos as declarações infundadas", disse o texto, observando que as manchas estavam localizados a cerca de 6.650 quilômetros de sua infraestrutura de petróleo. "Não há evidências de vazamentos de petróleo nos campos de petróleo da Venezuela que possa ter causado danos ao ecossistema marinho de nosso vizinho."

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que o petróleo que misteriosamente apareceu em centenas de quilômetros de praias em nove Estados do Nordeste é "muito provávelmente" da Venezuela. As autoridades investigam a origem do petróleo há mais de um mês.

Salles afirmou em uma audiência no Congresso que o vazamento, "acidental ou não", provavelmente veio de um navio estrangeiro. "Esse petróleo que está vindo muito provavelmente é da Venezuela, como disse o estudo do Petrobras. É um petróleo que vem de um navio estrangeiro, ao que tudo indica, navegando perto da costa brasileira", disse Salles em audiência na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados.

A produção de petróleo da Venezuela despencou nos últimos anos devido ao subinvestimento e má administração e, mais recentemente, às sanções dos EUA à PDVSA, destinadas a forçar a saída do presidente socialista Nicolás Maduro.

O presidente Jair Bolsonaro está entre os críticos mais importantes de Maduro na América Latina.

