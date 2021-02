"Venham para o meio do povo", diz Bolsonaro ao criticar governadores

A- A+

Presidente usou as redes sociais para defender suas falas em evento polêmico no Ceará José Dias/PR-26/02/2021

O presidente Jair Bolsonaro usou suas redes sociais neste sábdo (27) para novamente atacar prefeitos e governadores que adotam medidas restritivas para controlar a covid-19 no país. Na publicação, Bolsonaro afirma: "os que me criticam, façam como eu: venham para o meio do povo" - fazendo referência a aglomeração que causou durante evento no Ceará. Bolsonaro ainda escreveu o que o mais ouviu de seus seguidores foi "eu quero trabalhar".

- "Os que me criticam, façam como eu: venham para o meio do povo."



- "O que mais ouvi no meio deles foi: "EU QUERO TRABALHAR!"



. YouTube: https://t.co/9AJ4pX7uk4 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 27, 2021

No tuíte também está embedado um vídeo com falas e imagens do evento. "Aos políticos do executivo que me criticam, sugiro que façam o que eu faço. O povo não consegue mais ficar em casa. O povo quer trabalhar. Esses que fecham tudo e destroem empregos estão na contramão do que o povo quer. Vá para o meio do povo mesmo depois das eleições", afirmou o presidente, durante evento nest sexta-feira (26) para retomada de obras em rodovias federais na cidade de Tianguá, região da Serra da Ibiapaba.

Nesta mesma sexta-feira (26), o Brasil completou um ano do registro do primeiro caso de contaminação pela covid-19. O país contabiliza mais de 10 milhões de contaminados e 250 mil mortos.

Mesmo assim, Jair Bolsonaro reforçou, mais uma vez, ser contra as medidas sanitárias de distanciamento social parcial e completa (lockdowns) promovidas por prefeitos e governadores para conter a disseminação do novo coronavírus.