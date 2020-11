Veto às desonerações está mantido napauta de 4ª-feira, afirma senador

Randolfe defende derrubada do veto à desoneração Roque de Sá/Agência Senado - 22.02.2017

O líder da Rede no Senado, Randolfe Rodrigues (AP), afirmou nesta terça-feira (3) que o veto à desoneração da folha de pagamento de 17 setores está na pauta da sessão do Congresso Nacional convocada para a quarta-feira (4).

Polêmico, o veto já teve sua votação adiada algumas vezes, justamente pelo apelo popular. Uma vez mantido, encerrará os incentivos tributários a empresas a partir do ano que vem. Os que defendem a derrubada do veto alertam que o fim da isenção poderá resultar na demissão de milhares de trabalhadores.

Leia mais: Sindicatos fazem manifestações pela desoneração em SP e Brasília

"Temos maioria necessária para derrubar o veto sobre desoneração. Isso salvará empresas e, principalmente, milhares de empregos no Brasil", disse o senador, que participou de reunião de líderes da Casa.

A manutenção do veto às desonerações é considerada impopular pelos parlamentares, no clima das eleições municipais de novembro. Argumentam que uma retirada dos incentivos já a partir do próximo ano pode implicar no aumento do desemprego.

Mas sua derrubada, e a consequente prorrogação até o fim de 2021, teria impacto nas contas públicas. Caso o veto seja rejeitado, será mantida a substituição, pelos empregadores, do pagamento da contribuição previdenciária de 20% sobre os salários por uma alíquota de 1% a 4,5% da receita bruta, beneficiando especialmente setores intensivos em mão de obra.

Copyright © Thomson Reuters.