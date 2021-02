Vice da Câmara ataca redução de impostos para bicicletas 

Brasil | Do R7

A- A+

Marcelo Ramos vai pedir a Guedes para rever medida Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil - 08.05.2019

O vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos (PL-AM), reagiu à decisão do governo federal comemorada pelo presidente Jair Bolsonaro de reduzir impostos para a importação de bicicletas. Segundo o parlamentar, a medida tirará empregos na Zona Franca de Manaus.

"A medida do Camex (Câmara de Comércio Exterior) simplesmente inviabiliza o polo de bicicletas da Zona Franca de Manaus e transfere empregos para a China", argumentou.

- Imposto de importação de bicicletas.



- Atualmente o Imposto é de 35%.

- A CAMEX deliberou por diminui-lo. Publicará no DOU de amanhã:

- Para 30% em março/21;

- Para 25% em julho/21; e

- Para 20% em dezembro/21. pic.twitter.com/9xLjVwVTsx — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 18, 2021

"Nos vivesmo no Amazonas um dos momentos mais críticos da nossa história. uma crise sanitária sem precedenes com efeitos economicos gravíssimos", disse o deputado do Amazonas.

Ele afirmou que vai pressionar o governo para que reveja esse posicionamento. "Nós já reunimos a bancada virtualmente, vamos apresentar um projeto de decreto legislativo, irei ao ministro [da Economia] Paulo Guedes na semana que vem, porque precisamos agir duramente para proteger a nossa Zona Franca de Manaus, porque isso significa proteger os empregos dos amazonenses", disse o deputado no vídeo compartilhado nesta quinta-feira (18).

Assista ao vídeo de Marcelo Ramos: