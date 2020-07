Vice-governadora de SC fará exame após encontro com Bolsonaro Daniela Reinehr cumprimentou o presidente no sábado, quando o recebeu antes de Bolsonaro sobrevoar áreas atingidas pelo ciclone

Daniela Reinehr cumprimentou o presidente Jair Bolsonaro em Santa Catarina Divulgação Palácio do Planalto

A vice-governadora de Santa Catarina, Daniela Reinehr, vai fazer isolamento protocolar e exame para covid-19 depois da divulgação do resultado positivo do teste feito pelo presidente Jair Bolsonaro.

No sábado (4), Daniela se encontrou com Bolsonaro quando o presidente esteve em Santa Catarina para verificar os estragos provocados pelo ciclone bomba. Ela e o presidente se cumprimentaram com um aperto de mãos. Ambos usavam máscara.

"Vale ressaltar que, antes ainda de ser informada sobre a vinda do

presidente ao estado, por medida de controle e precaução, a vice-governadora já

havia realizado um teste PCR, que acusou resultado negativo", diz a nota do governo catarinense.