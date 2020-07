Vice-presidente da Câmara é citado entre mais influentes do legislativo Deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP) aparece pelo segundo ano consecutivo na lista de parlamentares brasileiros feita pelo Diap Vice-presidente da Câmara é citado entre mais influentes do legislativo

Marcos Pereira aparece na lista pelo segundo ano Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados - 25.06.2020

O ranking Os Cabeças do Congresso Nacional elegeu o deputado federal Marcos Pereira (Republicanos-SP) como um dos parlamentarem mais influentes do Brasil na categoria Articuladores/Organizadores. É o segundo ano consecutivo que o político, que é vice-presidente da Câmara, aparece na lista.

A lista está na 27ª edição e é elaborado anualmente pelo Diap (Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar), fundado em 1983. O órgão mapeia, a partir de critérios objetivos, os 100 deputados e senadores com mais habilidades para elaborar, interpretar, debater ou dominar regras e normas do processo decisório do legislativo nacional.

“Fico feliz e honrado por estar entre os deputados federais mais influentes do Brasil pelo segundo ano em meu primeiro mandato. Acredito que minha capacidade de ouvir todas as vozes e de articular e construir consensos sejam as principais razões de eu ter sido apontado, mais uma vez, no estudo do Diap”, avaliou Marcos Pereira.

A categoria Articuladores/Organizadores avalia o trânsito do parlamentar "nas diversas correntes políticas, cuja facilidade de interpretar o pensamento da maioria os credencia a ordenar e criar as condições para o consenso”.

A instituição considera que “muitos deles exercem um poder invisível entre seus colegas de bancada, sem aparecer na imprensa ou nos debates de plenário e comissões”. Segundo o Diap, os parlamentares citados na categoria “têm livre acesso aos bastidores, ao poder institucional, e alto grau de fidelidade às diretrizes partidárias ou ideológicas ao grupo político que integram”.