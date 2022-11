Vida financeira saudável é assunto do Estúdio News deste sábado (26) Especialistas afirmam que o tema deveria ser assunto de sala de aula

Guilherme Farid, diretor executivo do Procon e Pablo Alencar, especialista em Investimentos e Educação Financeira da Valor Divulgação

Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional do Comércio mostra que 80.3% das famílias com renda abaixo de 10 salários mínimos estão endividadas.

Especialistas dizem que o problema está na falta de conhecimento financeiro, de não sermos educados para gerenciar nossos gastos desde pequenos.

Para Pablo Alencar, especialista em Investimentos e Educação Financeira da Valor, não é um problema de renda ou de não se ter acesso, mas sim um problema estrutural de não ter uma matéria obrigatória nas escolas, por exemplo.

“Vemos uma mudança recente nas escolas, mas carregamos esse peso muito forte para trás, além da parte educacional, a parte cultural também. Temos essa falta da educação financeira associada com essa cultura de se comprar as coisas a prazo e parcelar muita coisa”, afirma Pablo.

O diretor executivo do Procon, Guilherme Farid, ressalta a importância de se fazer uma análise do que realmente preocupa quando falamos em inadimplência e endividamento.

“O endividamento nem sempre é sinônimo de descontrole financeiro, temos que olhar o que é dívida boa, o que é dívida ruim e o que de fato preocupa, que é o consumidor que perdeu a capacidade de se autodeterminar financeiramente e aquelas instituições que exploram essa situação para abusar ainda mais do consumidor”, destaca Farid.

A falta de planejamento é um grande ponto. Pablo Alencar ensina um cálculo simples para saber se você é um forte candidato a entrar para a lista de inadimplentes e explica a dificuldade que temos em deixar uma reserva para gastos futuros, sejam eles planejados ou não.

“A gente inverte os conceitos, o conceito correto seria receber o salário, guardar o que tem que guardar para os projetos e depois gastar, fazemos o contrário, gastamos primeiro e guardamos se sobrar, mas nunca sobra”, diz o especialista.

O Procon de São Paulo tem um Núcleo de Apoio ao Superendividado onde foram elencados quatro principais motivos pelos quais o consumidor fica endividado.

Guilherme cita os motivos durante a entrevista e afirma: “Em um segundo momento, essa recuperação, essa negociação, é feita atrelada junto a um curso de educação financeira ao consumidor, porque mais do que uma simples negociação, a recuperação do superendividado envolve informação, instrução e o aprendizado de como lidar com suas finanças”.

