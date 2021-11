Vídeo: acompanhe ao vivo o velório de Marília Mendonça

Familiares, amigos e celebridades se reuniram no ginásio Goiânia Arena, em Goiás, neste sábado (6), para dar o último adeus à cantora Marília Mendonça. A artista e outras quatro pessoas morreram nesta sexta-feira (5), após a queda de um avião em uma cachoeira na serra da cidade de Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais

Ruth Moreira, mãe de Marília, não conteve a emoção e chorou muito durante a cerimônia. Ruth completou 53 anos na última quinta-feira (4) e ganhou uma linda homenagem da filha nas redes sociais. 'Seu cuidado e carinho ultrapassam o limite do ser mãe. Você com seu coração gigante não se conforma em simplesmente ser mãe de Marília e João Gustavo, mas é mãe de todos que ama de verdade. Seu coração deveria ser estudado e reproduzido nas próximas gerações. O mundo seria mais bonito se existissem mais Ruths espalhadas por aí… Obrigada por cuidar tão bem do amor da minha vida. Seremos sempre nós. Conectadas, entrelaçadas e fortes. Juntas! Te amo, mãe! PRA SEMPRE! Feliz aniversário @ruthmoreira67', escreveu a sertaneja

J. Lee/ Brazil News