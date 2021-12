Vídeo: Bope desativa duas granadas encontradas em veículo no DF PMDF encontrou explosivos enrolados em um quimono que estava dentro um veículo na Asa Norte; quatro homens foram presos

Brasil | Priscila Mendes, do R7, em Brasília

Equipamento de raio-X constatou que as granadas estavam ativas PMDF/Divulgação

A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu quatro homens com duas granadas na quadra 406/407, na Asa Norte, neste sábado (18). Os explosivos foram encontrados enrolados em um quimono, dentro de uma mochila, em um veículo. O Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) foi acionado para desativar os artefatos.

Ao fazer o patrulhamento na região, a equipe da Rotam (Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas) flagrou um dos passageiros de um veículo jogando uma trouxa de cocaína na rua. Os quatro ocupantes desse veículo foram encaminhados à 5ª Delegacia de Polícia (área central de Brasília).

Ao examinarem o veículo na delegacia, os policiais encontraram as duas granadas.

Após análise com equipamento de raio-X, a equipe do Bope verificou que os explosivos estavam ativos. As granadas foram removidas até um local seguro e desativadas.