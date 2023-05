Vídeo: carro abandonado pega fogo em área residencial de Brasília

A- A+

Um automóvel que estava abandonado no estacionamento de uma área residencial em Brasília pegou fogo no noite de sábado (6). As chamas consumiram a parte dianteira do veículo.

Gabriela Coelho/R7 - 6.5.2023

O caso aconteceu na Asa Norte, um bairro do Plano Piloto na região central do Distrito Federal. O Corpo de Bombeiros foi acionado por moradores e conseguiu conter o incêndio rapidamente. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a corporação, o carro que pegou fogo estava estacionado no local há um bom tempo pois a proprietária dele morreu e nenhum parente ou conhecido da mulher compareceu para retirar o carro.