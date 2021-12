Vídeo: cliente se revolta e joga comida no chão em padaria do DF Em relato nas redes sociais, homem disse que foi maltratado por funcionária do estabelecimento que fica em Águas Claras

Homem se irrita em padaria de Águas Claras e começa a jogar comida no chão Reprodução/internet

Um cliente de uma padaria em Águas Claras, no Distrito Federal, se irritou com o atendimento de uma das funcionárias do local, no último sábado (18), e começou a jogar comida no chão como forma de protesto.

Em vídeo compartilhado nas redes sociais é possível ver Luís Fernando Brasil bastante irritado e testemunhas dizendo nas imagens que o homem teria sido “humilhado” pelos funcionários da padaria.

Em publicação feita em um grupo privado de moradores de Águas Claras no Facebook, o homem conta que, ao passar as mercadorias no caixa, foi supostamente destratado pela funcionária que embalava os produtos “de modo mecânico e ríspido".

Na postagem, Luís Fernando ainda disse que advertiu a funcionária com educação. Mas, segundo ele, ela teria dito que “não se desculparia, pois não estava errada”.

O R7 entrou em contato com a padaria, mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria. O espaço permanece aberto para manifestação da empresa.