Vídeo: cratera às margens da pista interdita faixa na Estrutural, no DF Por conta do buraco, trecho da via precisou ser fechado e foi sinalizado com cones; DER-DF ainda não informou o que aconteceu

DER-DF sinalizou a via e interditou uma das faixas Reprodução/vídeo

Uma das faixas de trânsito da via Estrutural, no Distrito Federal, precisou ser interditada nesta quarta-feira (22) por conta de uma cratera que se abriu na região.

O buraco, flagrado pelo helicóptero do Balanço Geral, fica às margens da BR-070, no sentido Plano Piloto. As imagens mostram ainda uma pessoa transitando no local, que está sinalizado com os cones do DER-DF (Departamento de Estradas de Rodagem).

O DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) informou que equipe estão concluindo a execução da recomposição do aterro e da boca do bueiro existente no local. Além disso, a autarquia realiza estudos para a contratação de obras de drenagem corrente na rodovia, como forma de solucionar a questão no trecho de maneira definitiva.