Vídeo: em sessão, Aras bate boca com procurador no MPF

Procurador-geral da República, Augusto Aras, se levanta da cadeira CSMPF/Reprodução - 24.5.2022

Durante a sessão desta terça-feira (24) do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF), o procurador-geral da República, Augusto Aras, se envolveu em uma discussão com outro procurador. O chefe do MPF chega a se levantar da cadeira e aparentemente parte para cima do colega. Nesse momento, a imagem é cortada. Veja o vídeo:

O bate-boca tem início depois de Aras reclamar de ter sido interrompido durante sua fala. "Eu só não posso admitir aqui essa bagunça do colega", disse Aras. Ele se referiu ao subprocurador-geral Nívio de Freitas Silva Filho. "Eu gostaria que Vossa Excelência respeitasse a direção dos trabalhos. O conselheiro Nicolao [Dino] está falando e eu estou ouvindo", completou Aras.

Em seguida, Nívio rebate: "Se Vossa Excelência quer respeito, se dê ao respeito também". Aras então sobe o tom e diz que o colega não merece respeito. "Vossa Excelência não é digno de respeito", afirmou o procurador-geral.

Em seguida, ambos sobem o tom de voz, e Aras bate na mesa e se levanta, aparentemente com a intenção de ir para cima do colega de conselho. Outros procuradores se levantam e um dos seguranças aparece correndo para o canto da sala. A imagem é cortada, mas o áudio permanece e é possível ouvir a corregedora do MPF determinando que todos voltem aos seus lugares.

Em seguida o vídeo retorna, com Aras em seu lugar, visivalmente nervoso, e falando em voz alta, sugerindo que se comece a votação do tema que estava em pauta.