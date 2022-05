Vídeo: homem fica ferido após ser atacado por pit bull em Anápolis

A- A+

Reprodução

Um homem de 50 anos ficou gravemente ferido após ser atacado por um pit bull em uma rua de Anápolis, em Goiás. Câmeras de segurança da avenida registraram o momento em que a vítima foi atacada pelo animal de grande porte. O caso ocorreu no Bairro Vila Brasil, no último sábado (21).

Testemunhas afirmam que o cão invadiu a residência da vítima, Ricardo Gomes das Neves. Após verem o ataque, vizinhos gritaram para que o animal parasse de morder o homem. A agressão durou pelo menos 15 minutos até que alguém chegasse para prestar socorro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, Ricardo teve parte do couro cabeludo arrancada com as mordidas do animal. Ele foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Huana).

De acordo com a corporação, a vítima estava consciente e apresentava vários ferimentos na cabeça e nos braços. Os militares também atuaram para fechar o portão do imóvel, evitando possíveis novos ataques.

Ao R7, o hospital informou que o paciente está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas que, apesar dos ferimentos, ele está estável, consciente e orientado. Não há previsão para que ele receba alta médica.

A PM informou que o dono do cachorro não havia sido identificado até a publicação desta matéria. A reportagem tentou contato com a família da vítima, mas até o momento não houve retorno.