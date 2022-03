Vídeo: jiboia é achada em tanque de combustível de carro no DF Cobra de 1,8 metro e 3,5kg foi encontrada no Núcleo Rural Morumbi, em Planaltina; animal foi devolvido à natureza

A- A+

Uma jiboia de 1,8 metro foi encontrada, no último sábado (12), dentro de um tanque de combustível de um carro na região do Núcleo Rural Jardim Morumbi, que fica em Planaltina, no Distrito Federal. O BPMA (Batalhão de Polícia Militar Ambiental) teve que retirar o banco de trás do veículo para encontrar a serpente e soltá-la na natureza.

Serpente estava entre a tampa que acessa a bomba de combustível e o tanque do veículo Reprodução/PMDF

De acordo com informações do BPMA, o morador percebeu a presença da cobra no local depois que cachorros começaram a latir ao redor do veículo. Ele acionou a polícia pela Central de Atendimento 190.

Como o animal estava em perfeito estado de saúde, ele foi solto em uma área de mata na região de Planaltina.

Resgate seguro

O Batalhão da Polícia Militar Ambiental recomenda que, ao encontrar um animal silvestre, a corporação seja acionada.

Quando resgatados, se estiverem em bom estado, os animais são soltos na área de preservação mais próxima. Se estiverem feridos, eles são encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama.

Para acionar o resgate é só ligar no número (61) 99351-5736 ou entrar em contato com a Central de Atendimento: 190.