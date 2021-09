Vídeo levanta suspeitas sobre financiamento do 7 de Setembro Filmagem indica que grupo recebeu dinheiro, camisetas e passagens de ônibus para participar de ato no 7 de Setembro Vídeo levanta suspeitas sobre financiamento do 7 de Setembro

Vídeo que circula nas redes sociais levanta suspeita sobre financiamento de apoiadores do governo Twitter/Reprodução

Um vídeo que circula nas redes sociais indica que um grupo de pessoas recebeu dinheiro, camisetas e passagens de ônibus para participar da manifestação deste 7 de Setembro em apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

"Olha isso, cara, eu achei que era brincadeira, meu. Uma camiseta pra cada um, mais o ônibus, mais cem reais para cada um", diz um homem dentro do ônibus. "Grupo Jacto, que Deus o abençoe", completa. As imagens mostram um homem distribuindo dinheiro – que seria para a alimentação – e as camisetas dentro do ônibus.

Vídeo mostra homem distribuindo dinheiro dentro de ônibus com "manifestantes" bolsonaristas. O homem que filma agradece ao @grupojacto, grupo empresarial sediado na cidade de Pompéia, interior de SP e festeja: "Uma camiseta pra cada um, mais o ônibus e R$ 100 para alimentação" pic.twitter.com/JeaU19WccB — Thoreau das Quebrada (@Thoreauuu) September 7, 2021

Ao R7, um funcionário da empresa de ônibus que aparece nas imagens, a Santo Antônio Turismo, disse que cerca de cinco ônibus da empresa saíram de Marília (SP) com direção à São Paulo, e confirmou que a Jacto foi a contratante dos veículos.

A empresa citada no vídeo é a Jacto, comandada por Ricardo Nishimura, sobrenome que também é mencionado no episódio. A companhia é uma indústria de máquinas que fornece equipamentos para pulverização, adubação, plantio e colheita de café e cana-de-açúcar há mais de 70 anos no Brasil. A sede da empresa fica em Pompéia, no interior de São Paulo, município também citado no vídeo.

Após a repercussão da filmagem, a Jacto divulgou uma nota negando o financiamento da viagem de apoiadores do governo federal. De acordo com a nota, "a Jacto não apoia candidatos ou partidos políticos de nenhuma corrente doutrinária".

O R7 entrou em contato com a empresa Jacto, mas não recebeu retorno até a última atualização desta notícia. O espaço segue aberto para manifestações.

Manifestações do 7 de Setembro

As manifestações em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, realizadas nesta terça-feira (7), feriado da Independência, tiveram milhares de pessoas reunidas na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, e na Avenida Paulista, em São Paulo. O grupo pró-governo criticou o Supremo Tribunal Federal (STF) e levou faixas a favor do voto impresso, O ato também teve discurso de Bolsonaro, que classificou o movimento como um “ultimato a todos que estão na Praça dos Três Poderes”.