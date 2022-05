Vídeo mostra homens instalando tela no 15º andar de prédio sem equipamento de proteção Funcionário é filmado na grade da sacada com metade do corpo para fora; entregador registrou cena, que ocorreu em Goiânia Vídeo mostra homens instalando tela no 15º andar de prédio sem equipamento de proteção

A- A+

Wellington Nascimento/Acervo Pessoal

Um vídeo enviado à reportagem do R7 em Brasília chamou a atenção por mostrar funcionários instalando uma tela de proteção na sacada do 15º andar de um prédio em Goiânia sem o equipamento de segurança necessário. Os trabalhadores se penduram no parapeito. Um deles usa uma furadeira para a colocação da estrutura no andar de cima do apartamento do cliente. Nenhum dos homens usa capacete, cinto ou qualquer outro utensílio de proteção (veja vídeo abaixo).

O caso ocorreu em um edifício no Setor Aeroporto na última segunda-feira (9). O entregador Wellington Nascimento, que passava próximo ao local no momento em que a instalação estava sendo feita, registrou as imagens.

"Aí pra você ver como tem cara artista. Décimo quinto andar, trabalhando lá, sem cinto, sem segurança, nem nada. Aí o filho de uma égua dá uma 'bestide' (sic) lá, cai e quem vai pagar o pato? O morador, que vai se lascar. Nadinha amarrando o filho de uma égua", diz o entregador durante a filmagem.

Ele afirma que faz várias entregas na região e que os homens não tinham noção do perigo. Nas imagens é possível ver um dos trabalhadores pendurado na grade da sacada com metade do corpo para fora. O nome da empresa para a qual os funcionários atuam não foi informado.

O R7 tentou contato com o edifício onde as imagens foram gravadas, mas não recebeu resposta até a publicação desta matéria. O espaço permanece disponível para que a adminsitração do condomínio se manifeste.