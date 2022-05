Vídeo mostra jovens em frente a boate antes do racha que matou duas pessoas em Goiânia Câmeras de segurança filmaram carro momentos antes do acidente; motorista chega a cantar pneu com veículo parado Vídeo mostra jovens no carro antes do racha que causou duas mortes em Goiânia

Novas imagens mostram jovens antes de racha em Goiânia Reprodução

Foram divulgadas novas imagens sobre os envolvidos no racha que matou duas pessoas em Goiânia, no último sábado (7). Em vídeo de câmeras de segurança cedidas ao R7, é possível ver os jovens em frente uma boate do Setor Marista, antes do acidente.

As imagens mostram seis pessoas na caminhonete. Ainda parado, o carro canta pneu. Após alguns momentos, a BMW sai do local e para em um semáforo para aguardar o outro veículo e dar largada ao racha.

O circuito interno da avenida T-30 registra os veículos em velocidade suoerior a 120 km/h em uma via onde o permitido é 60 km/h. O acidente ocorreu a menos de 3 km da boate, pouco tempo após os jovens saírem do local.

No acidente, morreram Marcella Sonia Gomes do Amaral, de 15 anos, que chegou a ser arremessada do carro e perdeu a vida no loca, e Wictor Fonseca Rodrigues, que tinha 20 anos e chegou a ser socorrido, mas teve morte cerebral confirmada no hospital.

O motorista da caminhonete pode responder pelos crimes de prática de racha, condução sob efeito de álcool, homicídio e lesões corporais. A investigação continua. Os próximos passos são a verificação dos resultados da perícia do local e do carro e os relatos dos dois motoristas e dos sobreviventes.