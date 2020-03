Do R7

Vídeo orienta pessoas com deficiência sobre higienização Conteúdo foi divulgado nesta quinta-feira (19) pelo governo federal como uma nova ação de prevenção contra o coronavírus Vídeo reúne orientações de higienização a pessoas com deficiência

A ministra Damares Alves Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos divulgou nesta quinta-feira (19) um vídeo com orientações de higiene para as pessoas com deficiência e alertas para evitar a contaminação e a disseminação do novo coronavírus. A preocupação se dá especialmente em razão de este público utilizar ferramentas para a locomoção, como muletas e cadeiras de rodas.

A titular da pasta, ministra Damares Alves, lembrou que as "pessoas com deficiência também estão em risco, usam as mãos para se comunicar, ou se locomover além de usarem próteses e precisam ficar atentas à higienização”.

No vídeo, a secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Priscilla Gaspar, esclarece que é necessária a limpeza dos equipamentos de uso pessoal. “As pessoas que utilizam cadeira de roda colocam a mão no aro, então é importante que se faça a higienização”, explicou.

Um aspecto importante são as pessoas que utilizam órtese ou prótese, além de muletas ou andadores, e bengalas, para as pessoas cegas. "É muito importante fazer essa limpeza também para que não tenham contato com nenhum tipo de vírus”, disse Priscilla.

Outra preocupação da secretária são as pessoas surdas que utilizam as mãos para se comunicar. “Essas pessoas se comunicam em libras e tocam no rosto. Há a necessidade de limpar a mão para não haver nenhum tipo de contaminação", apontou.