Vídeo: policial percebe fumaça, invade residência e salva idosa

Policial levou idosa para fora do apartamento e a salvou de incêndio PMDF

Um policial militar de folga invadiu um apartamento em Ceilândia (DF) e salvou uma senhora ao suspeitar de um incêndio no local. O soldado estava em casa com a mulher, na QNM 33, quando sentiu um forte cheiro de queimado. Ele seguiu o odor e percebeu muita fumaça saindo da casa de uma vizinha.

Ele chamou pelos moradores, mas ninguém atendeu. Temendo pelo pior, o soldado decidiu forçar a fechadura da casa e verificar se alguém havia desmaiado por causa da fumaça antes de pedir ajuda. As cenas foram filmadas pelo circuito de câmeras do prédio.

Nas imagens, é possível ver o PM forçando a fechadura e, depois, munido de um extintor de incêndio, entrando no local agachado, para evitar respirar a fumaça. O soldado viu que uma panela havia sido esquecida no fogão aceso e desligou o fogo.

Ele voltou com o extintor para fora do apartamento, mas ouviu alguém tossindo no interior e entrou novamente. Na segunda incursão, encontrou uma idosa acamada, que não conseguia sair sozinha. Moradores acionaram o Corpo de Bombeiros Militar. Antes de o socorro chegar, ele retirou a vítima do local em uma cadeira de rodas.

Segundo informações da comunicação da PM, o soldado também foi levado para o hospital, pois estava se sentindo muito cansado. Os bombeiros também atenderam a mulher. Ninguém se feriu.