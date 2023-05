Vídeo: Socorrista do Samu escorrega e cai em cima de homem durante atendimento Profissional se desequilibrou no momento de colocar paciente na maca, mas não o machucou; caso aconteceu em Novo Gama (GO) Vídeo: Socorrista do Samu escorrega e cai em cima de homem durante atendimento

Um socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) protagonizou uma cena inusitada durante um atendimento em Novo Gama (GO), cidade no entorno do Distrito Federal, na sexta-feira (19). Ao acudir um homem ferido em um acidente de trânsito, escorregou e caiu sentado em cima da vítima.

O homem que recebia o atendimento tinha colidido a moto dele com um carro. Ele não sofreu ferimentos graves, mas reclamava de dores nos joelhos. A equipe do Samu optou por imobilizá-lo para levá-lo ao hospital. Na hora de colocar a vítima na maca, Gustavo Rios, um dos socorristas, acabou escorregando em uma mancha de óleo, que após a batida espalhou-se na pista.

O profissional do Samu caiu em cima do paciente, mas não o machucou. A gravação da queda do atendente viralizou nas redes sociais. Após a repercussão do caso, o socorrista gravou um vídeo e brincou com a situação.

“Estamos montando um top 10 com as melhores piadinhas. Esclareço para vocês que isso foi um acidente. O paciente não se machucou, não teve nenhuma lesão. Inclusive, a gente brincou que, se o vídeo viralizasse, íamos dividir os ganhos com o TikTok”, disse Gustavo.