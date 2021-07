Vídeo traz notícias incorretas sobre Amazônia e conta secreta do BC Publicação circula no Whatsapp e mistura dados verdadeiros com mentiras sobre operações, além de fake news sobre o BC É falso vídeo com notícias sobre crimes na Amazônia e conta secreta do BC

A- A+

Desmatamento na floresta amazônica, em Mato Grosso REUTERS/Paulo Whitaker-04/10/2015

Um vídeo que circula em aplicativos como Whatsapp traz uma série de informações falsas sobre crimes na Amazônia e cita ainda uma conta secreta no Banco Central com a quantia de R$ 600 bilhões, que é inexistente.

O vídeo, de pouco mais 2 minutos, mistura algumas informações verdadeiras sobre operações com outras falsas, além de distorcer dados.

Veja os tópicos citados pelo vídeo:

- Terra indígena em Rondônia mantinha mina clandestina de diamantes

Verdadeiro. A PF (Polícia Federal) promoveu a Operação Crassa em setembro de 2020, com 53 mandados em vários Estados, fruto de investigação iniciada dois anos antes. A operação combatia esquema que envolvia garimpeiros, indígenas, empresários e um intermediador. O grupo explorava ilegalmente, há décadas, uma mina de diamantes na Terra Indígena Roosevelt, em Espigão do Oeste, Rondônia. O destino dos diamantes era São Paulo e, no Exterior, França, Itália e Suíça. A PF estimou que o esquema movimentava 20 milhões de dólares por mês.

- Usina de alumínio na Amazônia explorada pelos noruegueses

Verdadeiro. Desde 2010 a empresa norueguesa Norsk Hydro ASA é controladora da Alunorte, maior refinaria de alumina fora da China, em Barcarena, no Pará. A Hydro tem uma atuação polêmica na região, com denúncias constantes de vazamentos. Muitos ecologistas contestam também a atuação da Noruega na área ambiental, já que o país contribuía com doações para o Fundo Amazônia (que foi suspenso).

- Juíza de Rondônia anula venda de terras entre indígenas e irlandeses

Falso. Trata-se de uma decisão judicial de 2012, sobre venda de créditos de carbono gerados pela preservação da floresta. O negócio foi anulado a pedido da AGU (Advocacia Geral da União). Um dos argumentos foi de que o negócio não teve participação da Funai (Fundação Nacional do Índio). Em junho de 2019 o processo transitou em julgado, confirmando a anulação.

Leia também É falso vídeo que mostra fogueiras em parreiral de Bento Gonçalves

- Presidente descobriu uma conta de R$ 600 bilhões no Banco Central

Falso. A informação de que teria sido descoberta uma conta e que o presidente Jair Bolsonaro teria pedido a transferência dos recursos para o Tesouro não procede. Não há como ter contas escondidas no Banco Central, que não é um banco comercial. Esse valor pode se referir aos cerca de R$ 521 bilhões de lucro que o BC obteve no primeiro semestre de 2020, com operações cambiais e ganhos com reservas internacionais.

- Operação Verde Brasil: mais de 8 mil toneladas em minerais apreendidos

Verdadeiro. O trecho do vídeo traz informações de um post do vice-presidente Hamilton Mourão, que deu um balanço da operação. Mourão é presidente do Conselho da Amazônia e chefia as operações de combate ao desmatamento. Além das 8 mil toneladas em minerais, ele citou a aplicação de 3.071 multas.

- Operação Arquimedes: informação sobre apreensão de madeiras extraídas ilegalmente

Falso. A operação teve grandes proporções e conseguiu apreender mais de 43 mil toras de ipê. É falso, no entanto, que o fundador de uma ONG ligada à proteção ambiental na Amazônia seja dono de um carregamento ilegal apreendido pelo Exército no Pará. O vídeo reproduz posts das redes sociais que ligam a ONG a um membro do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra).