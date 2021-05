Vídeos mostram resgate após ataque a creche em Saudades (SC) Suspeito de 18 anos de idade invadiu o local com um facão e golpeou professora e alunos. Polícia confirma cinco mortes no local

Brasil | Do R7

A- A+

Resumindo a Notícia Um ataque a facão a uma pré-escola em Saudades (SC) deixou cinco pessoas mortas

Cidade fica localizada a 600 km de Florianópolis. Razões do atentado ainda são investigadas

Segundo a polícia, agressor de 18 anos invadiu creche e matou duas professoras e três crianças

Equipes de resgate foram imediatamente para o local para ajudar os sobreviventes do atentado

Local do ataque na cidade de Saudades (SC) Reprodução/Record TV

As equipes de resgate dos Bombeiros e as ambulâncias do Samu ainda estão na creche de Saudades (SC), na manhã desta terça-feira (4), para atender os feridos após um atentado. Um jovem de 18 anos invadiu a escola e atingiu professores e alunos.

A polícia confirma a morte de cinco pessoas, duas professoras e três crianças. As informações iniciais apontam que o autor do ataque tentou tirar a própria vida, mas não conseguiu e foi levado ao hospital. Ainda não se sabe a motivação para o crime.

Abaixo, os vídeos mostram a atuação dos bombeiros no local. As imagens foram captadas pelo jornalista Felipe Eduardo, da Rádio Centro Oeste.

Outro vídeo mostra o resgate no local:

Rapaz de 18 anos invadiu uma creche em Saudades (SC):