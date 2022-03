No Dia Mundial da Água, um dado acende o alerta no Brasil: 35 milhões de brasileiros não têm acesso a água tratada e quase metade da poulação não tem coleta de esgoto. Segundo o Instituto Trata Brasil, quatro cidades do estado do Rio de Janeiro estão entre as 20 piores em serviços de saneamento. O pior entre os cem municípios da lista é Macapá. Nesta edição do Boletim JR 24 Horas, veja também: Ucrânia diz que já faltam munição e comida para os soldados russos, em quase um mês de guerra.