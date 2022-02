41% das crianças brasileiras de seis a sete anos não sabem ler e escrever 

A pandemia de coronavírus, que atingiu em cheio a educação no Brasil, revela um dado assustador: em dois anos, o número de crianças de seis e sete anos que não sabem ler e escrever aumentou 66% no país. Entre crianças pretas e pardas dessa faixa etária, quase metade não está alfabetizada. O número geral corresponde a 41% das crianças. O estudo foi divulgado pela entidade Todos Pela Educação, com base nos dados do IBGE. Nesta edição do Boletim JR 24 Horas, veja também: Trabalhadores do setor privado começam a receber o abono salarial.