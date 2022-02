O presidente Jair Bolsonaro recebeu a equipe da Record TV para uma entrevista exclusiva neste domingo (27), no Guarujá (SP). Entre os assuntos tratados estão a redução do IPI, o reajuste salarial para professores da rede municipal, a troca no comando da PF e a guerra na Ucrânia. Bolsonaro falou sobre a posição do Brasil no conflito, sobre o resgate de brasileiros da região em guerra e também sobre as possíveis consequências para o país. Acompanhe!