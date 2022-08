Na próxima semana, a chuva volta a atingir a região sul. Até lá, o tempo segue firme na maior parte do país. Uma frente fria no sul da Bahia deve provocar temporais nos próximos dias. Com alertas para alagamentos e deslizamentos na região que fica entre o litoral baiano e Pernambuco. Podem ocorrer pancadas de chuva também entre o norte do Maranhão e o estado do Amazonas. No Sul, há risco de geada na fronteira com o Uruguai e na região serrana. Em São Paulo, o friozinho continua.