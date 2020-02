Agressores de mulheres terão que frequentar centro de reabilitação

O Senado aprovou um projeto de lei que obriga os agressores de mulheres a frequentar Centros de Reabilitação. O projeto já existe no Rio Grande do Norte e a promotora Erica Canuto, do Núcleo de Apoio à Mulher Vítima de Violência Doméstica do Ministério Público do Rio Grande do Norte, falou mais sobre o assunto.