Ala política do governo coloca PL que reduz imposto sobre combustíveis como prioridade

O governo federal e o Congresso buscam alternativas para reduzir o preço dos combustíveis. O esforço agora é pela aprovação no Senado de um projeto de lei que reduz o imposto sobre a gasolina, o etanol e o diesel. A ala política do governo colocou o texto numa lista de prioridades. Porém, a equipe econômica é contra. Paulo Guedes considera que as mudanças são uma interferência no mercado e podem desvalorizar o real frente ao dólar. Segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, os projetos que tratam da questão serão votados pela Casa na semana que vem.