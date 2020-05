Apoiadores de Moro e apoiadores de Bolsonaro em frente à PF

Horas antes da chegada do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro à sede da PF em Curitiba, apoiadores do ex-juiz protagonizam uma disputa contra apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Com gritos de "Moro" e "Mito", os grupos aguardam a chegada do ex-ministro para o depoimento no inquérito aberto para investigar as declarações dele contra o presidente Jair Bolsonaro. A expectativa é que Moro chegue às 13h.

A oitiva deve acontecer com a presença de três procuradores indicados pela PGR (Procuradoria-Geral da República), que solicitou a abertura do inquérito no (Supremo Tribunal Federal).