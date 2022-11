Os manifestantes que protestam contra o resultado das eleições estão reunidos em frente a quartéis do Exército pelo país. Os atos acontecem no Rio de Janeiro, Salvador e Brasília. Em São Paulo, os manifestantes se concentram em três pontos: em frente ao prédio do Comando Militar do Sudeste, em um quartel do Exército em Osasco e no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. Veja também nesta edição do Boletim JR 24 Horas: Caminhoneiros mantêm bloqueios em 17 estados do país.