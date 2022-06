O presidente cumpriu agenda no Paraná nesta sexta (3). Em Foz do Iguaçu, ele participou de um evento na chamada Ponte da Integração, que vai ligar o Brasil ao Paraguai e aliviar o fluxo na Ponte da Amizade. Em seu discurso, Bolsonaro admitiu a possibilidade de falta de diesel. Ele disse que as reservas brasileiras duram mais 40 dias, e que uma missão internacional está buscando soluções.