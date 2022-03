O presidente Jair Bolsonaro e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, conversaram sobre a guerra na Ucrânia e concordaram com a importância de um cessar-fogo urgente. O telefonema foi confirmado pelos dois governos, mas apenas os ingleses deram detalhes do que foi tratado. Johnson reforçou que as ações russas no país vizinho são "repugnantes" e que "civis inocentes estão sendo mortos".