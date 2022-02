Para ter uma conversa mais próxima com Vladimir Putin, o presidente Bolsonaro fez pelo menos quatro testes contra a covid-19. A equipe do Jornal da Record em Moscou acompanhou a reunião entre os dois chefes de estado. Ambos querem avançar em acordos comerciais entre os dois países, principalmente no agronegócio. A viagem de Jair Bolsonaro será mais curta por causa da tragédia em Petrópolis (RJ). O presidente pretende voltar ao Brasil e sobrevoar a área atingida pela chuva na sexta-feira (18).