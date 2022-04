Um estudo do IBGE mostrou que os gastos com saúde dos brasileiros são mais altos do que as despesas públicas na área. Em 2019, os cidadãos gastaram quase R$ 428 bilhões com despesas de saúde, enquanto as despesas públicas somaram R$ 283 bilhões. As famílias desembolsaram, em média, R$ 2.035,60 com saúde privada. Já o poder público gasta com saúde uma média de R$ 1.349,60 por pessoa.