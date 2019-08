A altura deve ter no mínimo 180 pixels

A altura deve ter no mínimo 180 pixels Altura

A largura deve ter no mínimo 320 pixels

A largura deve ter no mínimo 320 pixels Largura

Ainda não tem uma conta no R7? Faça seu cadastro!

Bruno Piccinato conversa com as medalhista da ginástica rítmica

Conjunto brasileiro de ginástica rítmica ganha ouro no Pan. Esse esporte belíssimo, que mistura balé, teatro e técnicas de circo. Bruno Piccinato conversou com as meninas! Para assistir a todo conteúdo de Jogos Pan-Americanos acesse Playplus.com